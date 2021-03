21-Jähriger von Unbekannten angegriffen: Schwer verletzt

Am Montagabend wurde ein 21-Jähriger in Mäder von drei Männern angegriffen - die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, kurz vor 22 Uhr, ging ein 21-jähriger Mann in Mäder auf der Reichshofstraße mit seinem Hund spazieren. Dabei kam ein weißer Pkw aus Richtung Dorfzentrum kommend entgegen, welcher auf Höhe der Bushaltestelle "Gasthaus Adler" stehen blieb. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer aus, gingen auf den 21-Jährigen zu und fragten ihn, was für ein Handy er besitzen würde. Der Lenker des Pkws verblieb im Fahrzeug.