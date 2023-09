206 Personen an Bord: Luxus-Kreuzfahrtschiff läuft vor Grönland auf Grund

Ein luxuriöser Kreuzfahrturlaub nahm eine unerwartete Wendung, als das Kreuzfahrtschiff "Ocean Explorer" vor der abgelegenen Küste Grönlands auf Grund lief.

Ein traumhafter Luxusurlaub an Bord der "Ocean Explorer" nahm eine unerwartete Wendung, als das Kreuzfahrtschiff vor der abgelegenen Küste Grönlands auf Grund lief. Mit 206 Personen an Bord, darunter Passagiere und Besatzungsmitglieder, befindet sich das Schiff in einer prekären Situation.