2023 war Zahl der Sterbefälle erstmals seit 2020 rückläufig

Das vergangene Jahr hat den ersten Rückgang bei der Zahl der Sterbefälle in Österreich seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 gebracht. Das berichtete Statistik Austria auf Basis von vorläufigen Daten am Montag.

Lebenserwartung vor Vor-Pandemie-Niveau

6,6 Prozent mehr Todesfälle

Am meisten Todesfälle im Jänner

Die meisten Sterbefälle wurden zu Jahresbeginn registriert, mit 2.365 Verstorbenen in der Kalenderwoche 1 (2. bis 8. Jänner 2023) und 2.123 Verstorbenen in der Kalenderwoche 2 (9. bis 15 Jänner). Mehr als 2.000 verstorbene Personen in einer Woche gab es 2023 sonst nur noch in KW 51 (18. bis 24. Dezember) mit 2.066 Fällen. In der warmen Jahreszeit waren die Sterbefälle tendenziell niedriger, die wenigsten gab es mit 1.407 bzw. 1.408 in der Kalenderwoche 35 (28. August bis 3. September) bzw. 26 (26. Juni bis 2. Juli).