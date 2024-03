2023 mehr als sechs Millionen Verkehrssünder erwischt

Auf Österreichs Straßen sind immer mehr Raser unterwegs: Im vergangenen Jahr hat die Verkehrspolizei mehr als sechs Millionen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt oder als Organstrafverfügung geahndet und fast 1,9 Millionen Alkoholtests durchgeführt. Immer häufiger erwischen die Beamtinnen und Beamte bei den Kontrollen auch Lenker unter Drogeneinfluss, wie es am Donnerstag aus dem Innenministerium hieß.

Mit der 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) kann seit 1. März nunmehr das Auto von extremen Rasern an Ort und Stelle beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden. Das vom Verkehrs- und Klimaschutzministerium auf den Weg gebrachte Maßnahmenpaket richtet sich gegen schwere Vergehen und Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerhalb des Ortsgebiets.

Im Vorjahr sind insgesamt 1.895.748 Alkoholkontrollen von der Bundespolizei durchgeführt worden - darunter fallen Alkomattests, Alkovortests und ärztliche Untersuchungen. Auch in diesem Bereich ist eine Zunahme von 7,2 Prozent zu verzeichnen (2022: 1.768.730). Die Zahl der Anzeigen wegen Alkohols am Steuer sank jedoch von 32.875 im Jahr 2022 auf 30.683 im Vorjahr. Das ist ein Minus von 6,7 Prozent.

Der Sicherheitsabstand beim Hintereinanderfahren wurde von der Exekutive in 111.087 Fällen im Vorjahr geahndet. Das bedeutet einen Rückgang um 8,9 Prozent im Vergleich zu 121.883 Fällen im Jahr 2022. Eine deutliche Zunahme von 14,4 Prozent gab es jedoch bei Übertretungen gegen die Gurtenpflicht. In 101.089 Gegebenheiten war der Gurt zur Sicherung im Fahrzeug nicht oder nicht korrekt angelegt. 129.781 Lenker wurden wegen Telefonierens am Steuer ohne Freisprechanlage angezeigt oder mittels Organstrafverfügung an Ort und Stelle geahndet. Mit dem Handy am Ohr wurden so fast gleich viele Menschen erwischt wie schon 2022, es gab nur einen Rückgang von 0,6 Prozent.