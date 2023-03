2022 wurden um 10 Prozent weniger Immobilien verkauft

Steigende Zinsen, strengere Kreditvergaberichtlinien, die hohe Inflation und allgemeine Verunsicherung haben im vergangenen Jahr zu einem Einbruch der Immobilienverkäufe um ein Zehntel geführt. Trotz Mengenrückgangs stieg der verbücherte Verkaufswert in Summe um 1,9 Prozent auf 44 Mrd. Euro, was insbesondere auf Zinshäuser und Gebäude am See zurückzuführen war, die gegen den Trend wertmäßig deutlich zulegten, zeigt eine Analyse des Immobilienvermittlers Remax.

Die Verkäufe sind in allen Bundesländern eingebrochen, am wenigsten in Salzburg (-4 Prozent), am stärksten in Vorarlberg (-14 Prozent). Wertmäßig gab es in Kärnten die höchste Dynamik mit einem Plus von rund 8 Prozent. In Tirol ist der Handelswert der neu verbücherten Immobilien um fast 7 Prozent zurückgegangen. Am schwersten wiegt der Wiener Immobilienmarkt, wo der Gesamttransaktionswert im abgelaufenen Jahr um fast 5 Prozent auf 13,30 Mrd. Euro gestiegen ist.