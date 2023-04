2022 wurden 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert

In Österreich sind im Jahr 2022 insgesamt 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert worden. 71 waren Männer, 33 Frauen. Der Großteil der Opfer stammt aus Drittstaaten wie dem Irak oder Indien, die Betroffenen wurden als Arbeiter missbraucht. 49 Tatverdächtige (41 Männer und acht Frauen) wurden angezeigt. Im Vorjahr wurden außerdem 26 weibliche Opfer von grenzüberschreitendem Prostitutionshandel erkannt. 20 Tatverdächtige (14 Männer und sechs Frauen) wurden deshalb angezeigt.

Acht weibliche Opfer von Menschenhandel waren minderjährig, bei der grenzüberschreitenden Prostitution war ein Opfer noch keine 18 Jahre alt, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten "Lagebericht 2022" zu Schlepperei, Menschenhandel und illegales Glücksspiel des Innenministeriums hervorgeht. Opfer von Menschenhandel sind in der zivilen Gesellschaft kaum sichtbar, die Ausbeutung findet im Verborgenen statt, steht im Bericht. Österreich befindet sich aufgrund der geografischen Lage in einer besonderen Position, da es in diesem Kriminalitätsbereich nicht nur Transit-, sondern auch Zielland ist.

Die Pandemie brachte im Vorjahr auch im Bereich der Prostitution noch Einschränkungen für Sexdienstleisterinnen und Sexdienstleister (SDL), wie beispielsweise durch die Ein-/Ausreisebestimmungen oder aufgrund der geschlossenen Etablissements (Arbeitsverbot). Vielen Betreiberinnen und Betreibern von Etablissements und Begleitagenturen war eine Öffnung nicht mehr möglich und es wurde ein starker Anstieg der illegalen Prostitution festgestellt. Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 617 Rotlichtlokale betrieben - 2021 waren es 641 gewesen. Die Lokale wurden laut dem Bericht hauptsächlich als Bordelle, Laufhäuser, Sauna- beziehungsweise Wellnessclubs, Go-Go-Bars, Table-Dance-Lokale und Studios geführt wurden. Die meisten Rotlichtlokale befanden sich 2022 in Wien (312), gefolgt von Oberösterreich (85) und der Steiermark (74). In Tirol gab es 35 und in Salzburg 37 Etablissements, Bordelle und Table-Dance-Lokale. Dahinter folgten Niederösterreich (32), Kärnten (19) und das Burgenland (14). In Vorarlberg werden von der Behörde keine Bordellgenehmigungen erteilt. Bei den dortigen neun Etablissements handelt es sich ausschließlich um Table-Dance-Lokale und rotlichtnahe Betriebe. Österreichweit waren im Vorjahr 5.279 Sexdienstleisterinnen und Sexdienstleiter (SDL) tätig, im Jahr davor waren es 5.018 gewesen.