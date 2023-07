2022 nutzten wieder mehr Personen die Bahn

Nach einem kräftigen Einbruch durch die Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr wieder mehr Personen die Bahn genutzt. Wie aus dem Jahresbericht der Schienen-Control für 2022 hervorgeht, stieg die Zahl der Reisenden gegenüber der Vorjahresperiode um mehr als ein Drittel auf 295,2 Millionen. Die zurückgelegten Personenkilometer erhöhten sich dabei um gut 50 Prozent. Der Güterverkehr wuchs hingegen nur geringfügig.

Ausschlaggebend für den Zuwachs seien das Auslaufen der Corona-Maßnahmen sowie die daraus resultierende Rückkehr zur Präsenz am Arbeitsplatz bzw. in der Schule gewesen. Impulse für die verstärkte Nutzung der Bahn setzten laut Bericht aber auch die hohen Treibstoffpreise, eine zunehmende Parkraumbewirtschaftung in Ballungsräumen sowie das gegen Ende 2021 eingeführte österreichweite Klimaticket.