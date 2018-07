2022 fast eine Million Ausländer am Arbeitsmarkt

Die starke Zuwanderung nach Österreich wird laut der jüngsten Mittelfrist-Prognose des Instituts für Höhere Studien (IHS) weitergehen. Gemäß der vergangene Woche veröffentlichten Prognose, aus welcher der "Standard" am Mittwoch Details zitiert, werden im Jahr 2022 fast eine Million Ausländer am österreichischen Arbeitsmarkt sein.

Waren im Jahr 2015 noch 19 Prozent der Erwerbspersonen in Österreich Ausländer, wird dieser Anteil laut IHS-Berechnungen bis zum Jahr 2022 auf 26 Prozent steigen. Dabei geht es um das “ausländische Arbeitskräfteangebot”, also Beschäftigte und Arbeitslose. Im Jahr 2015 gab es 712.158 Ausländerinnen und Ausländer am österreichischen Arbeitsmarkt, im Jahr 2017 waren es 797.863 Personen. Gemäß der IHS-Prognose steigt das ausländische Arbeitskräfteangebot kontinuierlich an und erreicht im Jahr 2022 rund 985.000 Personen.