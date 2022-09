2021 wurden in Österreich mehr Unternehmen gegründet

Die Zahl der Unternehmensgründungen ist hierzulande weiterhin hoch. Vergangenes Jahr wurden laut einer aktuellen Erhebung des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 knapp 68.000 Unternehmen gegründet, um 13,1 Prozent mehr als 2020. Mehr als die Hälfte der Jungunternehmen verzeichnete vergangenes Jahr ein Umsatzplus. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Schließungen im vergangenen Jahr um knapp 30 Prozent.

"Der Pandemie ist es nicht gelungen, Österreichs Gründern den Stecker zu ziehen. Wirtschaftliche Herausforderungen und globale Unsicherheiten hin oder her, es wird mehr denn je gegründet", teilte Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Gründungsdrang sei vor allem im Finanzbereich, in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen, dem Gastgewerbe und der elektronischen Datenverarbeitung groß.