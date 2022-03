2021 wuchs der Musikmarkt dank Streaming um 18,5 Prozent

Der weltweite Musikmarkt ist im Vorjahr erneut kräftig gewachsen: Das Plus betrug laut dem internationalen Branchenverband IFPI 18,5 Prozent, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Insgesamt wurden somit 25,9 Mrd. Dollar (23,53 Mrd. Euro) umgesetzt. Hauptverantwortlich dafür war laut dem heute veröffentlichten "Global Music Report" auch im zweiten Coronajahr der Streamingsektor, allen voran bezahlte Abomodelle.

Betrachtet man die verschiedenen Weltregionen, so zeigen sich nach wie vor deutliche Unterschiede, was die Formate betrifft: In Asien bleiben physische Tonträger wie die CD nach wie vor relevant, hier werden immerhin 49,6 Prozent des weltweiten Umsatzes in diesem Sektor lukriert. Dem gegenüber steht etwa Südamerika mit einem Streaminganteil von 85,9 Prozent am Gesamtmarkt. Den stärksten Zuwachs wies IFPI für den Nahen Osten und Nordafrika aus: Hier betrug das Plus 35 Prozent. Im Afrika südlich der Sahara waren wiederum besonders werbefinanzierte Streamingmodelle bedeutend, die um 56,4 Prozent zulegen konnten.