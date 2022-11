2021 wieder mehr Spitalsaufenthalte

2021 sind laut Statistik Austria 2,2 Millionen stationäre Aufenthalte in österreichischen Spitälern dokumentiert worden. Das entspricht einer Steigerung von fünf Prozent im Vorjahresvergleich, aber trotzdem fast 14 Prozent weniger als im Jahr 2019. Die Zahl der im Spital verstorbenen Patienten stieg - um 1,6 Prozent mehr als 2020 und acht Prozent mehr als 2019. Rehabilitationen nahmen im Vergleich zu 2020 um 15 Prozent zu, dennoch waren es 12,4 Prozent weniger als 2019.

Damit hat sich der Rückgang der stationären Behandlungen bezogen auf das Versorgungsniveau vor Pandemiebeginn 2019 von 17,6 Prozent auf 13,6 Prozent verringert. Die Zahl der Rehabilitationen erhöhte sich im Vergleich zu 2020 von 119.541 auf 137.531 (plus 15,0 Prozent), liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau von 2019. Deutlich häufiger als noch 2020 waren laut Statistik Austria psychische Erkrankungen der Grund für eine Rehabilitation (plus 21,6 Prozent im Vergleich zu 2019, plus 29,1 Prozent im Vergleich zu 2020). Regelrecht explodiert ist die Reha-Anzahl nach einer schweren Covid-19-Erkrankung: Statt 288 Fällen im Jahr 2020 gab es im vergangenen Jahr 2.992 Fälle, was deutlich mehr als 1.000 Prozent des Wertes von 2020 entspricht.