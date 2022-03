2021 waren im Jahresdurchschnitt 283.700 Personen arbeitslos

Im Jahresdurchschnitt 2021 waren in Österreich nach neuer EU-Definition insgesamt 4.306.000 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, 283.700 waren arbeitslos. Mit 146.000 offenen Stellen wurde 2021 der Höchststand des Stellenangebots seit Beginn der Zeitreihe 2009 verzeichnet. Die Arbeitslosenquote betrug insgesamt 6,2 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit lag bei 11 Prozent, teilte heute die Statistik Austria mit.

"Trotz Corona-Pandemie hat der Arbeitsmarkt in Österreich im Jahr 2021 einen kräftigen Aufschwung erlebt", so Generaldirektor Tobias Thomas. Über den Zeitverlauf zeigt sich im zweiten Jahr der Coronapandemie eine Erholung am Arbeitsmarkt. So war das 1. Quartal 2021 vor allem aufgrund der Einschränkungen für Gastronomie und Hotellerie weiterhin stark von Corona geprägt. Im Zuge der weiteren Öffnungsschritte während des 2. Quartals - vor allem der Gastronomie Mitte Mai - erholte sich der Arbeitsmarkt aber rasch.