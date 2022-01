2021 mit zweitniedrigster Verkehrstotenzahl seit 1950

359 Menschen sind 2021 nach Angaben des Innenministeriums (BMI) auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um 15 Todesopfer oder vier Prozent mehr als im Jahr 2020 (344) und bedeutet gleichzeitig die bisher zweitniedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950. Noch vor neun Jahren mussten mehr als 500 Verkehrstote beklagt werden.

Die höchste Bundesländer-Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab im abgelaufenen Jahr in Oberösterreich mit plus 24. Im Burgenland, in Salzburg und der Steiermark wurden dagegen 2021 die bisher geringsten Zahlen an Verkehrstoten seit 60 Jahren verzeichnet. Als vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,9 Prozent), Unachtsamkeit/Ablenkung (24,5 Prozent) und Vorrangverletzung (15,5 Prozent).