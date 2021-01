2020 nur wenige Schwarzfahrer in Wiener Öffis unterwegs

Die Fahrgäste in den Wiener Öffis waren auch im Corona-Jahr 2020 meist mit einem Ticket unterwegs. Lediglich zwei Prozent haben auf den Erwerb eines Fahrscheins verzichtet. Das teilten die Wiener Linien am Mittwoch mit. Der Anteil der Schwarzfahrer bleibt laut den Verkehrsbetrieben somit wie schon 2019 auf sehr niedrigem Niveau. Mehr als 100 Kontrolleurinnen und Kontrolleure sind täglich im gesamten Netz im Einsatz.

Wiens Öffi-Passagiere zählen offenbar zu den ehrlichsten in Europa. In Berlin werden demnach rund drei Prozent der Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein erwischt, in Hamburg oder Frankfurt sind es rund fünf. In Paris liegt die Quote laut den Wiener Linien sogar bei rund zehn Prozent.