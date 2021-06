2020 mit neuem Tiefstand bei gerichtlichen Verurteilungen

In Österreich gibt es einen neuen, historischen Tiefstand bei gerichtliche Verurteilungen. Laut Statistik Austria wurden 2020 insgesamt 25.586 gerichtliche Verurteilungen dokumentiert, 13,7 Prozent weniger als 2019. Deutliche Rückgänge gab es u.a. bei Eigentums- und Suchtmitteldelikten oder Delikten nach dem Finanzstrafgesetz. Entgegen diesem Trend stiegen die strafbaren Handlungen bei pornografischen Darstellungen Minderjähriger und fortgesetzter Gewaltausübung.

"Im Jahr 2020 gab es bei der Zahl der Verurteilungen den größten relativen Rückgang seit der Einführung der Diversion im Erwachsenenstrafrecht im Jahr 2000. Nach einem nahezu stetigen Rückgang seit dem Jahr 2005 sind die Verurteilungen im Corona-Jahr 2020 abrupt auf den historischen Tiefstwert von 25.586 abgesackt", analysierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung die veröffentlichten Daten.

Was die Staatsangehörigkeiten anbelangt, so handelte es sich bei 59,2 Prozent der Verurteilten um Österreicherinnen oder Österreicher und 40,8 Prozent um Nicht-Österreicher. Hier verschob sich der Anteil im Vergleich zu 2019 geringfügig (damals 57,2 Prozent und 42,8 Prozent).

Fast keine Veränderungen zeigten sich bei den Delikten Mord (86; +/-0,0 Prozent), gefährliche Drohung (plus 1,0 Prozent), (schwere) Sachbeschädigung (minus 3,5 Prozent) und Vergewaltigung (plus 2,0 Prozent). Entgegen dem allgemeinen Trend waren bei einigen strafbaren Handlungen aber auch deutliche Anstiege zu verzeichnen, u. a. bei pornografischer Darstellungen Minderjähriger (676; plus 18 Prozent) oder fortgesetzter Gewaltausübung (plus 15,8 Prozent).