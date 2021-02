2020 gab es um 20 Prozent weniger Jobangebote

Die Wirtschaftskrise im Corona-Jahr hat sich auch am Arbeitsmarkt deutlich niedergeschlagen. Im Jahresdurchschnitt gab es 2020 um ein Fünftel weniger offene Stellen als im Jahr davor. 2020 hatten Unternehmen in Österreich laut Statistik Austria 102.600 Stellen zu vergeben, 20 Prozent weniger als im Durchschnitt des Vorjahres. 2019 hatte es im Schnitt bundesweit noch 128.200 offene Stellen gegeben (+7 Prozent gegenüber 2018).

"Im Corona-Jahr 2020 ist der Stellenmarkt eingebrochen. Erstmals seit 2009 hat sich die Zahl der ausgeschriebenen Stellen signifikant verringert. Den Dienstleistungsbereich hat es dabei am härtesten getroffen: Hier waren mehr als ein Fünftel weniger Stellen als im Vorjahr offen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung.