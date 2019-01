2019 wird nicht wenigerherausfordernd

Politische Versicherungslösung für Naturgefahren gewünscht.

„Weltweit sehen wir die politischen Unsicherheiten als eine der größten Gefahren an; diese haben auch Auswirkungen auf die zunehmenden Naturkatastrophen und diese werden auch vor Vorarlberg leider nicht haltmachen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass nun Rhesi –das Hochwasserschutzprojekt am Rhein– umgesetzt wird. Leider ist politisch eine Versicherungslösung für Naturgefahren, wie es die Versicherungswirtschaftaufgezeigt hat, (noch) nicht in Sicht. Die Dringlichkeit wäre sicher gegeben“, meint Robert Sturn, Sprecher der Vorarlberger Versicherungswirtschaft und Stv.-Obmann der Sparte Bank und Versicherung. Seit 1. Oktober 2018 gilt die europaweitgültige Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD – Insurance DD). „Die österreichische Versicherungswirtschaft ist hier vorbildlich unterwegs“, sagt Sturn. Die IDD regelt nun, dass alle Versicherungsvermittler (Außendienstmitarbeiter, Agenturen, Makler) jährlich mindestens 15 Stunden Weiterbildung absolvieren müssen. Zudem wurde der Beratungsprozess mit einem verpflichtenden Beratungsprotokoll auf neue Beine gestellt.