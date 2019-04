2018 wurden Regenwälder von der Fläche Englands zerstört

Mit der Zerstörung einer Fläche von knapp der Größe Englands ist 2018 die Vernichtung der weltweiten Regenwälder fortgesetzt worden. Rund 36.000 Quadratkilometer Regenwald seien 2018 verloren gegangen, hieß es im jährlichen Bericht von Global Forest Watch der US-Universität Maryland. Am meisten Wald wurde in Brasilien zerstört. Als CO2-Speicher spielen Wälder eine zentrale Rolle beim Klimaschutz.

Regenwälder sind Lebensraum zahlreicher Arten und spielen überdies eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Frances Seymour, führende Wissenschafterin am Umweltinstitut World Ressources Institute in Washington, warnte: “Die Wälder der Welt sind jetzt in der Notaufnahme. Das Wohlergehen des Planeten steht auf dem Spiel.” Mit jedem verlorenen Hektar “kommen wir dem schrecklichen Szenario eines unkontrollierbaren Klimawandels näher”, sagte Seymour.

In Brasilien war der Verlust am größten. Der Anteil am Gesamtverlust an Regenwald betrug in dem südamerikanischen Land mit rund 13.500 Quadratkilometern etwa ein Drittel. Der fortschreitende Waldverlust treffe mittlerweile auch Gebiete der Ureinwohner, die bislang unangetastet geblieben waren.