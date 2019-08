2018 verunglückten 17 Menschen mit E-Bikes tödlich

Elektro-Fahrräder zählen zu den Wachstumstreibern im Sportartikelhandel. Im Vorjahr haben die Österreicher rund 150.000 E-Bikes gekauft, über 600.000 rollen bereits auf den heimischen Straßen. Der rasante Anstieg der E-Bike-Flotte führt auch zu steigenden Unfällen, zum Teil sogar mit Todesfolge: Im Gesamtjahr 2018 gab es 1.025 verletzte E-Bike-Lenkerinnen und -Lenker, 17 Personen kamen ums Leben.

Erst am Sonntagabend ereignete sich in Niederösterreich ein schwerer Unfall, bei dem zwei Kleinkinder starben. Ein Pkw hatte auf der B19 einen an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger erfasst, in dem die Mädchen - ein und vier Jahre alt - von ihrer Mutter transportiert worden waren.