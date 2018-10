2017 weniger Wohnbauförderung - Neubauleistung im Hoch

2017 wurden in Österreich noch weniger Wohnbaufördermittel vergeben, zugleich erreichte die Neubauleistung ein Rekordhoch. Für Eigenheime gab es erneut weniger Förderzusagen, bei Mehrgeschoßbauten blieb die Zahl fast konstant. Der Förderrückgang sei mit Blick auf "leistbaren Wohnraum" ein Problem, erklärten WKÖ und IIBW. Für Wien gebe es schon die Gefahr einer Baukonjunktur-Überhitzung.

Bei Eigenheimen lag das Verhältnis geförderter zu baubewilligten Eigenheimen bundesweit bei nur noch 28 Prozent. Über dem Schnitt lagen dabei OÖ und NÖ sowie Vorarlberg und Salzburg mit je knapp 40 Prozent. “In Wien und Kärnten werden Eigenheime praktisch nicht mehr gefördert – in der Steiermark, im Burgenland und in Tirol nur noch knapp jedes fünfte”, so Amann, der für den Fachverband der Stein- und keramischen Industrie die Zahlen analysiert. In Wien gab es nur für 60 Eigenheime eine Förderzusage, in Kärnten sogar nur für 50.

Der Boom bei freifinanzierten Wohnungen betreffe die Ballungsräume, allen voran Wien, so WKÖ und IIBW in einem gemeinsamen Papier: “Der Anteil der Eigentumswohnungen am gesamten großvolumigen Neubau ist damit von circa 30 Prozent auf weit über 50 Prozent gestiegen.” Im internationalen Vergleich weist Österreich im Jahr 7,1 Wohnungsbewilligungen pro 1.000 Einwohner auf (neue Einheiten in neuen Gebäuden); in den Euroconstrukt-Ländern (17 EU-Länder plus Norwegen und Schweiz) waren es rund 3,8. An der Spitze lag in Österreich 2017 Wien mit 12,1 Einheiten je 1.000 Einwohner, gefolgt von Vorarlberg (8,4) und Steiermark (7,9). Bis 2012 hatte die Neubauleistung noch unter dem Bundesschnitt gelegen. Der Wohnungsneubau in Wien habe also “auf den anhaltend großen Bedarf und die Preisdynamik am Wohnungsmarkt reagiert”. Die zuletzt errichten Neubewilligungszahlen von fast 24.000 Einheiten würden “allerdings Anlass zur Sorge bezüglicher einer Überhitzung der Baukonjunktur” geben.