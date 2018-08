2017 mehr Stromausfälle - Kunden 32 Minuten ohne Strom

Österreichs Stromkunden waren voriges Jahr wegen ungeplanter Stromausfälle durchschnittlich fast 32 Minuten ohne Elektrizität, um knapp acht Minuten länger als 2016. Die Ursachen für den Anstieg sind klar wetterbedingt, sagt Energie-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch, der den Netzbetreibern "einen sehr guten Standard der Versorgungssicherheit" attestiert.

In der EU stehe Österreich recht gut da, sagt Urbantschitsch, der solche Vergleiche aber mit Vorsicht anstellt. Kunden in Italien etwa hatten 2016 für 37 Minuten keinen Strom (aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor), in Frankreich 49 Minuten und in Tschechien 73 Minuten. Sehr zuverlässig war laut solchen Daten die Versorgung in Deutschland mit nur 13 Minuten Ausfall 2016.