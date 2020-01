20. Spurs-Saisonsieg bei NBA-Debüt von Zion Williamson

Mit einem 121:117 bei den New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Mittwoch ihren 20. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert und gleichzeitig Zion Williamson dessen Liga-Debüt vermasselt. Jakob Pöltl steuerte sechs Punkte, fünf Rebounds, drei Assists, einen Ballgewinn und zwei blockierte Würfe bei. Der Wiener spielte 13:03 Minuten.

Williamson, Nr. 1-Pick im NBA-Draft 2019, hatte seinen Erstauftritt in der NBA wegen eines Meniskusrisses im rechten Knie und einer damit verbundenen Operation aufschieben müssen. Beim Debüt bilanzierte er mit 22 Zählern - 17 davon im Schlussviertel, womit er das Spiel beinahe noch "gedreht" hätte - und sieben Rebounds in nur 18:18 Minuten auf dem Parkett.

Die Spurs hatten bereits mit 15 Punkten geführt, wegen der "Explosion" des 19-jährigen Power Forwards der Pelicans im Schlussviertel jedoch einmal mehr zittern müssen. LaMarcus Aldridge verzeichnete mit 32 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double.

Die Texaner stießen nach ihrem dritten Sieg in Serie wieder auf Rang acht in der Western Conference und damit auf einen Play-off-Platz vor. Sie überholten die Memphis Grizzlies, die bei den Boston Celtics 95:119 untergingen. Am Freitag empfängt San Antonio die Phoenix Suns.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit sechs Punkten, fünf Rebounds, drei Assists in 13:03 Minuten) 117:121, Detroit Pistons - Sacramento Kings 127:106, Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 114:120, Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 107:95, Atlanta Hawks - LA Clippers 102:95, Boston Celtics - Memphis Grizzlies 119:95, Miami Heat - Washington Wizards 134:129 n.V., New York Knicks - Los Angeles Lakers 92:100, Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 117:110, Houston Rockets - Denver Nuggets 121:105, Phoenix Suns - Indiana Pacers 87:112, Golden State Warriors - Utah Jazz 96:129.