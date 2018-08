20 Jahre Pizzeria Franco

Am Dienstag, dem 21. August 2018, fand die 20-Jahr-Feier der Pizzeria Franco statt.

Im Garten und auf dem Vorplatz wurden zahlreiche italienische Vorspeisen kredenzt, ehe anschließend Francos spezielle Büffelmozzarrella-Pizza aufgetischt wurde. Auch ein riesiges Nudelbuffet und zum Abschluss Kuchen und Tiramisu sorgten für rundum begeisterte und satte Gäste.

Lisa und Franco, die den Abend gemeinsam mit ihren Kindern perfekt vorbereiteten, genossen den Abend zusammen mit Freunden, Lieferanten und Weggefährten bei Live-Musik bis in die späten Abendstunden. Franco dankte in seiner Ansprache vor allem seinen vielen langjährigen Gästen und richtete einen speziellen Dank an seine Gattin Lisa und seine Kinder für die lange gemeinsame Zeit. Seitens der Stadt übermittelte Stadtrat Markus Klien in Vertretung des Bürgermeisters die herzlichsten Glückwünsche.