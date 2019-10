20 Jahre - Jubiläumsausflug des KB Klostertal

Klostertal. Der Kameradschaftsbund Klostertal veranstaltete, heuer zum zwanzigsten Mal, einen Ausflug für die Kameraden, deren Angehörige und Freunden, diesmal nach Deutschland an die Mosel.

Rund 50 Ausflugsbegeisterte beteiligten sich an der Viertagesfahrt aus dem ganzen Klostertal von Bludenz bis Lech, mit dem Busunternehmen Arlberg-Express von Klösterle mit Busfahrer Sepp Bauer. Nach der Begrüßung durch den Reisebegleiter Walter Schwarzhans ging die Fahrt Richtung Autobahn Lindau. Nach der Frühstückspause in Echlingen-Seligenweiler und einer ausgiebigen Mittagsrast in Bad-Dürkheim erreichten wir am späten Nachmittag unser Hotel in Bruttig-Fankel. Dort wurde unsere Reisegruppe vom Chef des Hauses, mit einem Begrüßungstrunk herzlich empfangen.