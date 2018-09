20 Jahre Hüsler Nest

Das Dornbirner Fachgeschäft für Schlafkompetenz lud zur großen Geburtstagsparty.

Dornbirn. Hüsler Nest Naturbettensystem gilt als Pionier seit mehr als 30 Jahren in Sachen Schlafkompetenz. Seit 1998 ist das Unternehmen auch in Dornbirn vertreten, und bietet neben den Naturbettensystemen auch hochwertige Massivholzmöbel aus eigener Produktion und alles zum Thema Schlafen an. Zum 20. Jubiläum lud das Hüsler-Dornbirn-Team rund um Geschäftsinhaber Hubert Feldkircher zur großen Geburtstagsparty, die mit einem zünftigen Frühschoppen mit Weißwurst und Bier startete und einer rauschenden Party am Abend mit kulinarischen Leckereien von Seidl Catering und feinen Klängen von Martini del mar endete.