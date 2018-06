20 Jahre Haft für Anführer von Protestbewegung in Marokko

In Marokko sind vier Führungsfiguren der Protestbewegung von 2016 und 2017 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die vier Männer, darunter der Protestanführer Nasser Zefzafi, hätten sich der "Gefährdung der Staatssicherheit" schuldig gemacht, urteilte das Gericht in Casablanca am Dienstagabend. Zefzafi hatte zunächst die Todesstrafe gedroht.

Angeklagt waren insgesamt 53 Teilnehmer der Protestbewegung. Die niedrigste Strafe belief sich am Dienstag auf eine Geldbuße von umgerechnet 450 Euro. Zudem verhängte das Gericht Haftstrafen zwischen zwei und 20 Jahren. Zefzafi war zum Gesicht einer Bewegung geworden, die sich gegen Arbeitslosigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung und Korruption in der armen Rif-Region im Norden Marokkos richtete. Entstanden war die Protestbewegung aus der Empörung über den grausamen Tod eines Fischverkäufers. Dieser war in der Presse eines Müllwagens zerquetscht worden, als er versuchte, Behördenmitarbeiter daran zu hindern, seine Ware zu zerstören.