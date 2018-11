20 Jahre Bau-Management Albrecht

Das Dornbirner Bauunternehmen lud zur großen Geburtstagsparty.

Dornbirn. 20 Jahre und ein neuer Bürostandort sind Anlass genug ordentlich zu feiern. So geschehen vergangenen Freitag im Schwefel 81. Christoph Albrecht und sein neunköpfiges Team luden zur Jubiläumsfeier und gleichzeitig Einstandsparty für die neuen Büroräumlichkeiten, die von der Josef-Ganahl-Straße in den Schwefel verlegt wurden.

Seit 1998 betreuen die Experten im Bauwesen sowohl private als auch öffentliche Bauprojekte bei der Projektentwicklung, beim Baumanagement und beim Wohnbau. 180 Bauprojekte wurden in den vergangenen Jahren verwirklicht. Aktuelle „Großbaustellen“ in Dornbirn sind unter anderem der Neubau der VS Haselstauden, die neue Stadtbücherei Dornbirn oder der Neubau der Messehalle 5 für die Weltgymnaestrada.