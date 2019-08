20-jähriger nach Badeunfall im Spital gestorben

Im Strandbad von St. Gilgen am Wolfgangsee ist es am Sonntag zu einem schweren Badeunfall gekommen, bei dem in Folge ein 20-jähriger Koreaner verstarb. Der Mann war kurz nach 19.15 Uhr gemeinsam mit einem Freund von einem Holzsteg mit den Füßen voran ins Wasser gesprungen. Der Mann tauchte kurz auf, rang dabei um Hilfe und ging schließlich wieder unter. Er starb wenige Stunden später im Spital.

Das bestätigte eine Sprecherin der Salzburger Landeskliniken am Montagvormittag der APA. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Unfallopfer um einen Touristen handeln.

Zwei Rettungsschwimmer der Wasserrettung, die sich nach Dienstschluss noch vor Ort befanden - an Wochenenden und an Feiertagen ist das Strandbad von 9.00 bis 19.00 Uhr präventiv von der Organisation besetzt - eilten dem jungen Koreaner sofort zu Hilfe. Einem Wasserretter gelang es mit Hilfe von Schnorchel, Taucherbrille und Flossen den Verunglückten in einer Wassertiefe von vier bis fünf Metern zu orten und zu bergen. Die Helfer begannen unverzüglich mit der Reanimation, ein Rettungshubschrauber flog den Koreaner dann in das Landeskrankenhaus nach Salzburg.

Wie Michael Jursitzka von der Wasserrettung St. Gilgen zur APA sagte, dürfte sich der Mann rund fünf Minuten lang unter Wasser befunden haben. Aufgrund der Seetiefe rund um den Steg könne er ausschließen, dass der Mann in zu seichtes Wasser gesprungen ist. Warum der Mann untergegangen war, sei nach wie vor unklar.