20-Jährige stürzte betrunken von Hausdach

Eine stark alkoholisierte 20-Jährige ist am frühen Mittwochabend in Nenzing (Bezirk Bludenz) sechs bis sieben Meter vom Dach eines Wohnhauses abgestürzt. Sie war in einer Dachgeschoßwohnung aus dem Fenster geklettert und wollte laut Polizei in Richtung Dachgiebel steigen. Dabei rutschte sie auf den regennassen Ziegeln aus. Beim Aufprall auf den Vorplatz wurde sie verletzt.

Die 20-Jährige hielt sich mit einem Mitbewohner und einer dritten Person in der Wohnung auf, die ebenfalls stark betrunken waren. Gegen 17.40 Uhr startete sie schließlich ihre waghalsige Kletteraktion. Nach dem Absturz und der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.