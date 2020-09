20 AUA-Jobs am Flughafen Salzburg in Gefahr

Am Flughafen Salzburg sind laut Gewerkschaft die Jobs von 20 Mitarbeitern der Austrian Airlines (AUA) in Gefahr, die mit der Abfertigung eigener Maschinen beschäftigt sind. Den Beschäftigten sei in einem Mail mitgeteilt worden, dass der Flughafen Salzburg die Abfertigung nun selbst übernehme, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Der AUA werde somit die Geschäftsgrundlage entzogen, wurde kritisiert. "Das ist ein klarer Fall eines Betriebsüberganges", argumentierte Michael Huber, Geschäftsführer der GPA-djp Salzburg. Der Flughafen Salzburg übernehme einen Teilbetrieb und gliedere diesen in seinen eigenen Betrieb ein, somit habe er auch die Beschäftigten zu übernehmen. Aber der Flughafen wehre sich noch gegen die Aufnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

AUA-Sprecherin Tanja Gruber bedauerte auf APA-Anfrage, dass es für die 20 Betroffenen keine Übernahme durch den Flughafen Salzburg gibt. "Wir sind in Gesprächen mit Gewerkshaft und Betriebsrat, um eine Lösung für die Mitarbeiter zu finden", so Gruber.

"In schwierigen und ungewissen Zeiten muss der Flughafen sein eigenes Abfertigungspersonal schützen und in Beschäftigung halten", betont der Flughafen Salzburg in einer Stellungnahme. Der Subauftrag der Salzburger Flughafen GmbH für die Abfertigung des Lufthansa-Fluges nach Frankfurt könne bedauerlicherweise nicht mehr aufrechterhalten werden.

"Der Flughafen Salzburg kann keine AUA-Mitarbeiter schützen ohne eigene Flughafenmitarbeiter in ihrer beruflichen Existenz zu gefährden, vor allem nicht in Zeiten wo AUA selbst keine Verbindung mehr von und nach Salzburg bedient", hieß es. "Der Flughafen hofft, dass die AUA mit ihren langjährigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu einem Verhandlungsergebnis kommen werden."