20.000 Menschen besuchten Kunstmesse Spark Art Fair Vienna

Die gestern zu Ende gegangene dritte Ausgabe der Kunstmesse Spark Art Fair Vienna in der Marx Halle ist an den vier Messetagen von rund 20.000 Menschen besucht worden. "Schon am Preview-Tag konnten Aussteller*innen ausverkaufte Stände melden. Vor allem jüngere Positionen stießen auf großes Interesse bei den Sammler*innen", hieß es am Montag seitens der Veranstalter. "Hoch zufrieden sowohl mit dem Publikumsinteresse als auch mit den Verkäufen waren die Galerien."

Beim Messedebüt 2021 wurden 11.000 Interessierte gezählt, im Jahr darauf waren es 13.500. 2023 wurde die Messe wegen "offenkundigen Interessenskonflikten innerhalb der Wiener Kunstszene" kurzfristig abgesagt. Danach übernahmen die beiden Kuratoren Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler die künstlerische Leitung. Unter dem Motto "Die Stadt im Dialog" waren heuer mehr als 90 Galerien aus 20 Ländern vertreten, wobei ausschließlich auf Solopräsentationen gesetzt wurde.

Die nächste Ausgabe soll von 20. bis 23. März 2025 in der Marx Halle stattfinden.

