2. Platz im Falstaff Barguide für Bengodi in Feldkirch﻿

Im herausfordernden Jahr 2020 freut sich die Bengodi KG, ein Wein- und Feinkosthandel mit Bar in der Altstadt Feldkirchs, über eine Bestplatzierung im Falstaff Barguide 2021 sowie über eine Empfehlung des A la Carte-Magazins. Mit großem Engagement und persönlichem Einsatz hat Bengodi-Geschäftsführer und Eigentümer Dieter Schönenberger-Wohlgenannt im Coronajahr innovative unternehmerische Strategien entwickelt und so rund 150 neue Kunden gewonnen.

Gleich bei der erstmaligen Nennung im Falstaff Barguide schaffte es Bengodi, ein Feldkircher Wein- und Feinkosthandel mit Barbetrieb, die zweithöchste Punktezahl Vorarlbergs zu erreichen. 89 Punkte erhält Bengodi im aktuellen Falstaff Barguide und landet damit ex aequo mit der Aurelio Hotelbar in Lech auf dem zweiten Platz, hinter Platz eins, der Krone Bar in Lech.