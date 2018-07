2. Liga: Austria Lustenau startet auswärts gegen Klagenfurt

Nur noch drei Wochen bis zum Start der neuen 2. Liga: Für Austria Lustenau geht es zum Auftakt nach Klagenfurt.

Das Oberösterreich-Duell zwischen Vorwärts Steyr und Ried eröffnet die neue 2. Fußball-Liga. Die Partie wird am 27. Juli um 19.00 Uhr (live ORF Sport +) angepfiffen. Das gab die Liga am Dienstag bekannt. Ebenfalls am Freitag (jeweils 19.10) gehen die Spiele Kapfenberg – Young Violets, Wiener Neustadt – Blau Weiß Linz, Austria Klagenfurt – Austria Lustenau und Horn gegen Liefering über die Bühne. Am Samstag (20.00) folgt das Duell Wattens – Lafnitz. Am Sonntag wird die Runde mit den Paarungen Amstetten – FAC (10.30) sowie Juniors Oberösterreich – Wacker Innsbruck II (17.00) beendet.