2. „Hohenemser VorweihNACHT“

Am Freitag, dem 6. Dezember 2019, findet zum zweiten Mal die „Hohenemser VorweihNACHT – Losa, singa und gnüssa“ statt – ein Abend, an dem unzählige Laternen die Hohenemser Innenstadt für einen guten Zweck zum Funkeln bringen.

Geschäfte öffnen von 16 bis 21 Uhr exklusiv ihre Türen und gewähren weihnachtliche Einblicke. Chöre bezaubern in der gesamten Innenstadt mit wunderschönem Gesang. Laternen stehen für die Besucher für eine Spende von 4 Euro an das städtische Hilfswerk bereit. Kulinarik wird in und vor den Geschäften angeboten. Und ein einzigartiges Gewinnspiel erwartet Sie.