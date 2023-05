2. Hohenemser Fahrradbörse

Insgesamt wurden am Samstag, dem 29. April 2023, 101 Fahrräder abgegeben, davon wurden knapp die Hälfte an neue Besitzer übergeben. Der Verkaufspreis wurde selbst bestimmt und der Gewinn zu 100 Prozent an den jeweiligen Verkäufer übergeben – ein voller Erfolg!

Neben der Fahrradbörse konnte auch das eigene Fahrrad mit der Waschanlage von Integra gewaschen werden, kleine Reparaturen wurden an Ort und Stelle von Fabian von „ride a bike“ mit der mobilen Werkstatt durchgeführt, die Hohenemser Rikscha „Emma“ konnte ausprobiert werden und das neue Hohenemser „fairvelo“-Rad „Salomon“ wurde zum ersten Mal vorgestellt und stand zum Testen bereit. Zudem wurden alle Hungrigen vom Elternverein Herrenried mit Kuchen und Kaffee versorgt. Ein bisschen Wetterglück war auch dabei. Ein großer Dank gilt dem Helferteam um e5-Teamleiterin Saskia Amann mit Stadträtin Milina Kloiber, Izabel Nizic, Alexander Lerch sowie Stadtrat Gerhard Stoppel!