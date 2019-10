2. Heimsieg für den FFC fairvesta Vorderland

Ein Tag danach

8. Runde in der Planet Pure Frauen Bundesliga. Der FFC fairvesta Vorderland traft im letzten Heimspiel der laufenden Herbstsaison auf den FC Südburgenland. Die Gäste, zuletzt dreimal in Serie erfolgreich, wollen auch im Ländle ihre Serie fortsetzen. Doch der FFC drückt von Beginn weg aufs Tempo, wollte die 3 Punkte unbedingt im Vorderland behalten. Doch vorerst bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen, ließen keine Torchance zu.

Bis zur 23. Spielminute – U 19 Teamspielerin Anna Bereuter wird von Emily Köppel gefoult. Freistoß rund 20 Meter vor dem Burgenländer Kasten. Die Gefoult selbst tritt an und zwirbelt die Kugel um die Mauer herum zur Vorderländer Führung in den Kasten.

Nur 2 Minuten (26.) später Sitzer auf das 2:0. Zuckerflanke Anna Bereuter – Kopfball Eileen Campell – knapp am Burgenländer Kasten vorbei. Und so geht es mit einem knappen 1:0 für die Simonelli Elf in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitte gehen die Gäste aggressiver ans Werk und kommen in der 57. Minuten zum Ausgleich. Stefanie Koch – Lefevre fackelt nicht lange und es heißt 1:1.