2. Abend: „Mutgeschichten von Hohenemser Unternehmerinnen“

Der zweite Abend der Veranstaltungsreihe „Mutgeschichten von Hohenemser Unternehmerinnen“ fand am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, bei Simone Waltner bei CASA Möbel statt.

Nach der herzlichen Begrüßung durch Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener erzählte die Unternehmerin über ihren Weg in die Selbständigkeit. Sie wuchs in einer Möbelfamilie auf, wo der Zusammenhalt sehr groß ist und begab sich bereits mit 21 Jahren in die Selbständigkeit. Die erste große Hürde war die Abkoppelung von der Familie und musste sich als eine junge Frau in einer „damals“ dominierenden Männerwelt behaupten. In den letzten Jahren habe der Frauenanteil aber stark zugenommen.