2.140 Menschen wegen Putschversuchs in Türkei verurteilt

Wegen des versuchten Militärputsches vom 15. Juli 2016 sind in der Türkei bisher 2.140 Menschen verurteilt worden. Wie Justizminister Abdülhamit Gül am Donnerstag der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte, wurden 171 von 287 Verfahren im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch abgeschlossen. Im Rahmen dieser Verfahren wurden laut Gül auch insgesamt 1.478 Angeklagte freigesprochen.

Den Angaben zufolge wurden 1.500 Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt, 631 weitere erhielten Haftstrafen zwischen 14 Monaten und 20 Jahren. Bei dem versuchten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan waren 250 Menschen getötet und mehr als 2.000 verletzt worden, doch wurde der Aufstand binnen Stunden niedergeschlagen. In der Folge leitete die Justiz dutzende Verfahren gegen mutmaßliche Putschisten ein.

Für Unmut sorgte kürzlich auch ein hartes Urteil gegen Kadetten einer Militärakademie. Laut Medienberichten verhängte ein Gericht am 25. Mai lebenslange Haftstrafen gegen 116 Kadetten wegen “Versuchs zum Sturz der Verfassungsordnung”. Viele der jungen Offiziersanwärter gaben jedoch an, nichts von den Putschplänen gewusst zu haben, als sie am Abend des Putschversuchs nach Istanbul abkommandiert worden waren.