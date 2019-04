2.000 Jahre alte jüdische Siedlung in Israel entdeckt

Archäologen sind bei der israelischen Stadt Beerscheva in der Negev-Wüste auf die Überreste einer fast 2.000 Jahre alten jüdischen Siedlung gestoßen. Darunter befand sich auch die Scherbe einer Öllampe, auf der ein jüdischer Kerzenleuchter mit neun Armen zu sehen ist, eine sogenannte Menora.

“Das ist wahrscheinlich eine der frühesten künstlerischen Abbildungen eines solch neunarmigen Leuchters, die bisher entdeckt wurde”, sagte Peter Fabian, Archäologe an der Ben-Gurion Universität in Beerscheva, am Donnerstag einer Mitteilung zufolge. Die Ausgrabungsfläche erstreckt sich laut der israelischen Altertumsbehörde auf 2.000 Quadratmetern, das entspricht etwa der Fläche von acht Tennisplätzen.