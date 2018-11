1948er aus Ludesch auf großer Fahrt

Zum 70er gönnten wir uns unter dem Motto: „70 Jahr graues oder wenig Haar“ einen wunderbaren und erlebnisreichen zweitägigen Ausflug.

20 Jubilarinnen und Jubilare starteten am Dienstag den 25.September pünktlich mit dem Reisebus der Firma Haueis, am Steuer saß Jeff, Richtung Deutschland. Die Reise führte uns über Bregenz, Lechwiesen, mit einer Pause in der Autobahnraststätte Landsberg am Lech, über München nach Weitenberg.