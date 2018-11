1918 – Eine Wegmarke bei der Vorarlberger Selbst(er)findung

Die politische Geburt von 1918 ist erwachsen geworden.

Neben der wirtschaftlichen Dynamik wurden zunehmend auch die ethnische Andersartigkeit der alemannischen Vorarlberger(innen) und ihre angeblichen Tugenden ins Treffen um politische Rechte geführt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich so jene Erzählung zu verfestigen, wonach Vorarlberg immer schon seine politischen Freiheiten erkämpft und gehabt habe, und seine Menschen immer schon besonders tüchtig, fleißig, sparsam und mit besonderem „Erwerbssinn“ ausgestattet gewesen seien. Der Zusammenbruch der Monarchie befreite nun im November 1918 von den bisherigen Loyalitäten. Und die führenden Persönlichkeiten, die während des Krieges in unterschiedlichen Funktionen aufgestiegen waren, nutzten das Zeitfenster und nahmen das Gesetz des Handelns in ihre Hände. Mit der Erklärung des Selbstständigkeit Vorarlbergs im Rahmen eines zukünftigen Nachfolgestaates der Monarchie schufen sie einen politischen Tatbestand, der von den Organen der neuen Republik anerkannt und in den folgenden Jahren unbestritten war. Erstmals war Vorarlberg nun eine den anderen acht Ländern gleichgestellte politische Einheit mit eigener Verfassung, eigenen politischen Körperschaften und eigener Hoheitsverwaltung, soweit diese nicht vom Gesamtstaat wahrgenommen wurde. Es waren die wirtschaftlichen, politischen und religiösen Eliten, die diesen reserviert österreichischen Kurs steuerten, teils aus traditioneller Verbundenheit und teils, weil die politischen Realitäten und die Vorgaben der Siegermächte diesen Weg diktierten. Innerhalb weiter Teile der Bevölkerung war die Option eines Anschlusses an die Schweiz allerdings wesentlich populärer. Eine Öffnung hin zur reichen Schweiz war für die kriegsverarmte Bevölkerung attraktiv. Die Propagandisten dieses Anschlusses mussten aber gegenüber der Schweiz eine Argumentation entwickeln, die Vorarlberg nicht als Wirtschaftsflüchtling erscheinen ließ. Deshalb wurden gemeinsame Herkunft und Geschichte bemüht und erstmals der demokratische Geist der Vorarlberger(innen) beschworen.