19 Tote nach Monsunregen in Pakistan

Durch heftigen Monsunregen sind in der zentralpakistanischen Provinz Punjab mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. 37 weitere wurden verletzt, wie Khurram Shahzad, der Direktor des örtlichen Katastrophenschutzes am Mittwoch mitteilte. Am schwersten war demnach die östliche Stadt Lahore betroffen, wo acht Menschen starben und rund ein Dutzend verletzt wurden.

Die Regenfälle der vergangenen Tage gelten als die heftigsten in Lahore seit 1980, als zahlreiche Straßen überflutet waren und tieferliegende Teile der Stadt unter Wasser standen. Der nationale Katastrophenschutz warnte, dass wegen Überschwemmungsgefahr in der Gebirgsregion im Norden des Landes die Evakuierung von Wohngebieten notwendig werden könnte. Als Folge heftigen Monsunregens kommen in Südasien jährlich Tausende Menschen ums Leben.