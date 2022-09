19 Tote bei Zusammenstößen im Südosten des Irans

Bei Zusammenstößen im Südosten des Irans sind laut iranischen Staatsmedien 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten in der Provinz Sistan-Baluchestan sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte Regionalgouverneur Hossein Chiabani am Freitag einem staatlichen Sender. 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Der iranische Geheimdienst nahm unterdessen neun Ausländer fest. Die Verhafteten kämen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Polen und Schweden.

Sie sollen entweder direkt an den systemkritischen Protesten teilgenommen oder im Hintergrund agiert haben, hieß es in einer Erklärung am Freitagabend. Weitere Details zu den festgenommenen Europäern nannte der Geheimdienst nicht.