19-Jähriger stürzte in Tirol 50 Meter in Schlucht - tot

Ein 19-jähriger Niederländer ist am späten Freitagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal nach einer Feier aus bisher unbekannter Ursache von der Zemmbachbrücke rund 50 Meter in die darunterliegende Zemmschlucht gestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wo er von Polizeibeamten nach kurzer Suche entdeckt wurde. Zuvor hatte der Niederländer an einer privaten Feier in der Schlucht teilgenommen.

Daraufhin lief er bei völliger Dunkelheit entlang der Zillertal Bundesstraße, bevor es schließlich zu dem Unfall kam, hieß es seitens der Exekutive. Andere Teilnehmer der Feier verständigten die Polizei. Die Leiche des 19-Jährigen wurde schließlich von Bergrettung, Wasserrettung und Feuerwehr geborgen.

Eine Obduktion ergab keine Indizien auf Fremdverschulden. Laut Zeugenangaben war der junge Mann wohl "beeinträchtigt" gewesen, sagte ein Polizeisprecher zur APA und verwies gleichzeitig auf noch ausstehende Obduktionsergebnisse.