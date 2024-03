18. Raptors-Niederlage im 20. NBA-Saisonspiel ohne Pöltl

Weiterhin ohne den nach einer Fingeroperation rekonvaleszenten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Oklahoma City Thunder mit 103:123 verloren. Der 28-jährige Center aus Wien, der zu Jahresbeginn auch schon wegen einer Knöchelverletzung aussetzen hatte müssen, verpasste sein 20. Spiel in der laufenden Saison. In 18 dieser Partien mussten sich die Kanadier geschlagen geben.

Gegen die Nummer eins der Western Conference kassierten die Raptors die neunte Pleite in Folge. Sie haben nicht mehr gewonnen, seit sich Pöltl am 3. März beim 111:106 im Duell mit den Charlotte Hornets verletzt hat. Gegen Oklahoma City waren Rookie Gradey Dick mit 21 Punkten und Kelly Olynyk, Vertreter des heimischen NBA-Pioniers auf der Center-Position, mit 16 Zählern die besten Werfer. Bereits am (heutigen) Samstag ist Toronto bei den Washington Wizards zu Gast.

Nichts anbrennen ließen die Boston Celtics bei Nachzügler Detroit Pistons. Der von Jaylen Brown mit 33 Punkten angeführte NBA-Leader setzte sich mit 129:102 durch und gewann zum achten Mal hintereinander. Die Los Angeles Lakers entschieden ein spannendes Duell mit den Philadelphia 76ers für sich. Beim 101:94 ragte Anthony Davis mit 23 Punkten und 19 Rebounds heraus. LeBron James steuerte 20 Zähler bei.