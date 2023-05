18 Olivenöle "nativ extra" im Test: Im besten Fall "gut"

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 18 Olivenöle der höchsten Güteklasse "nativ extra" aus heimischen Supermärkten, Diskontern und Feinkostgeschäften getestet. Die Ergebnisse seien "ernüchternd", schreiben die Fachleute im "Konsument"-Magazin (Juni-Ausgabe): Nur zwei Erzeugnisse erhielten eine gute Bewertung, sieben weitere schnitten "durchschnittlich" ab, neun "enttäuschten". Die Qualität habe im Vergleich zu den Vorjahren deutlich nachgelassen.

Olivenöl darf nur als "nativ extra" verkauft werden, wenn es sensorisch einwandfrei ist. "Kein einziges Produkt schaffte dabei eine Topbewertung", berichteten die Testerinnen und Tester. Bei den Schadstoffmessungen wurden in acht Produkten "so hohe Anteile an Mineralölrückständen gefunden, dass wir für diesen Testpunkt nur eine weniger bzw. nicht zufriedenstellende Bewertung abgeben konnten".

Olivenöle von einwandfreien Früchten, die gleich nach der Ernte gepresst werden, haben in der Regel einen niedrigen Gehalt an freien Fettsäuren. Hier fiel bei den chemischen Analysen ein Öl auf, das den erlaubten Höchstwert nur knapp eingehalten habe. Je frischer es ist, desto niedriger ist auch der Gehalt an Pyropheophytin. Drei Proben wiesen davon vergleichsweise erhöhte Konzentrationen auf, eine vierte lag über dem Richtwert. "Ein Indiz dafür, dass die Produkte schlecht bzw. schon länger gelagert wurden", meinen die Fachleute. Auch ein niedriger Gehalt an 1,2-Diglyceriden lässt Rückschlüsse auf Alter bzw. unsachgemäße Herstellung oder Lagerung zu. Hier waren drei Werte auffällig niedrig und ein weiteres Öl lag unter dem Richtwert.