18 Monate in Prozess nach Waffenfunden bei Rechtsrockern

Nach großen Waffenfunden bei Rechtsrockern im Juni hat sich am Freitag ein ehemaliger Rädelsführer der Neonazigruppe "Objekt 21" in Ried im Innkreis wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten müssen. Das Urteil für den Geständigen, gegen den noch Ermittlungen nach Verbots- und Waffengesetz sowie wegen des Verdachts der kriminellen Vereinigung laufen: eineinhalb Jahre Haft, nicht rechtskräftig.

Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich hatten Sicherheitsbehörden im Juni hunderte Schusswaffen, Drogen und NS-Devotionalien sichergestellt. Die Waffenfunde sollen großteils auf das Konto eines 58-jährigen Innviertlers mit engen Verbindungen in die Rotlichtszene gehen. Für die Drogen soll hingegen der 42-Jährige zuständig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft legt ihm deshalb den Umgang mit Suchtgiften und Drogenhandel zur Last.