18-Jähriger versucht Kinder zu erpressen - Prozess

Angeklagter soll zu Schülern gesagt haben: "Alle morgen 2,50 Euro bringen, sonst Watschi, Watschi." Der 18-Jährige sagt, er habe lediglich Geld für ein Picknick sammeln wollen.

Wegen versuchter Erpressung von Schulkindern wurde ein 18-jähriger Afghane angeklagt. Nach der gestrigen Befragung von drei Belastungszeuginnen hat Richterin Sabrina Tagwercher die Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch auf 29. Juni vertagt. Dann werden auf Antrag von Verteidiger Thomas Raneburger die restlichen 16 Schüler der 1c-Klasse der Mittelschule Hörbranz als Zeugen einvernommen werden.

Ausdruck nicht verwendet. Drei Schülerinnen im Alter von zehn und elf Jahren gaben am Freitag vor Gericht an, der Angeklagte sei am 12. April vor der ersten Schulstunde beim Eingang zum Klassenzimmer gestanden und habe gesagt: „Alle morgen 2,50 Euro bringen, sonst Watschi, Watschi.“