18-Jähriger soll in Bayern ein Ehepaar getötet haben

Ein 18-Jähriger soll am Sonntag im oberfränkischen Mistelbach in Bayern ein Ehrpaar in deren Haus getötet haben. Nach der Bluttat stellte er sich selbst der Polizei und wurde festgenommen. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu der 47-Jährigen und dem 51-Jährigen stand, ist noch unklar. Er gehörte laut Polizei nicht zur Familie. Die vier minderjährigen Kinder des Paares waren während der Tat im Haus. Das Tatmotiv ist noch unklar.

Der 18-Jährige soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Richter prüft laut Polizei, ob der Verdächtige in U-Haft kommen soll.

Anrainer hatten am Sonntag kurz nach Mitternacht Hilferufe vom Nachbarhaus gehört und den Notruf gewählt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Einsatzkräfte fanden im Keller das leblose Paar. Beide wiesen Stichverletzungen auf. Ein Großaufgebot fahndete nach dem Verdächtigen, der sich gegen 4.00 Uhr in Bayreuth der Polizei stellte. Die Beamten nahmen ihn fest.

Motiv und Hintergründe der Tat sind unklar. Wie viel die Kinder von dem Geschehen im Haus mitbekommen haben, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Ermittler konnten diese aber schon befragen. Nun kümmert sich das Jugendamt um die vier Kinder.