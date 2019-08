18-Jähriger forderte in den USA zu Schusswaffenangriffen auf

Im US-Staat Ohio hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen, der im Internet zu Schusswaffenangriffen aufgerufen und im Haus seines Vaters Waffen gehortet hatte. Gegen den 18-Jährigen sei am Montag Anzeige erstattet worden, weil er in einem Online-Forum zur Tötung von Polizisten aufgerufen habe, teilte die Bundespolizei FBI mit.

Nach zwei Schusswaffenangriffen Anfang des Monats wird in den USA wieder über die lockeren Waffengesetze diskutiert. Ein mutmaßlich rassistisch motivierter 21-Jähriger hatte am 3. August in der texanischen Stadt El Paso 22 Menschen getötet. Am selben Tag erschoss ein 24-Jähriger in der Stadt Dayton in Ohio neun Menschen.